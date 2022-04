Nur nicht verlieren – dann hätte Tabellenzweite der Regionalliga Nord das Klassenziel erreicht. ,,Das darf aber nicht bedeuten, dass wir uns hinten rein stellen und versuchen wollen, mit aller Macht ein 0:0 zu verteidigen“, sagte Trainer Jürgen Gelsdorf. Was im übrigen auch nicht der Mentalität seiner Mannschaft entsprechen würde, die mit ihrer offensiv ausgerichteten Spielweise letztlich den Grundstein dafür gelegt hat, dass sie jetzt mit Vehemenz an das Tor zur 2. Liga klopft.

Doch gerade im Angriffsbereich können für Sonntag personelle Probleme auf den VfL zukommen. Stark gefährdet ist dabei das Mitwirken von Toni Micevski, ein kleineres Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Benjamin Schüßler. Micevski brach am Freitag das Training ab – die ihn seit Wochen quälenden Aduktorenprobleme hatten sich wieder eingestellt. ,,Hoffentlich hat der Toni rechtzeitig aufgehört. Wir werden vor dem Abschlusstraining am Samstag mit ihm einen Sprinttest machen. Kann er richtig durchziehen, lasse ich ihn spielen. Bekommt er Probleme, wird er am Sonntag nicht im Kader sein. An seiner Stelle würde dann Waku Menga berufen“, berichtete Gelsdorf. Schüßler hatte in den letzten Tagen Schwierigkeiten mit dem Sprunggelenk im rechten Fuß. Am Freitag war indes eine Besserung zu erkennen, so dass der 21-jährige zumindest beginnen wird.

Mit welcher taktischen Ausrichtung die Kieler, in deren Reihen mit Torwart Manuel Greil (bestreitet sein letztes Spiel für den KSV Holstein) und dem Mittelfeldgespann Lars Schiersand/Matthias Rose drei ehemalige VfLer auflaufen werden, ihre Auswärtsstärke (immerhin 20 Punkte) untermauern wollen, ist nicht überliefert. ,,Sie werden abwartend beginnen. Aber dass sie permanent defensiv spielen werden, erwarte ich nicht. Das hätte ja auch für sie keinen Sinn“, äußerte Gelsdorf. Auf Schützenhilfe ist der VfL-Coach nicht eingestellt: ,,Allein die Kulisse wird die Kieler beflügeln, und dass sich die drei ehemaligen VfL-Spieler an alter Wirkungsstätte beweisen wollen, ist doch normal.“

Gelsdorf hofft, dass seine Mannschaft die richtige Mischung aus ,,Anspannung und Gelassenheit“ findet, um nicht mehr das aus der Hand zu geben, was man sich im Laufe der langen Saison erarbeitet habe. Denn so viel steht für Gelsdorf fest: ,,Auch wenn Essens Trainer Harry Pleß immer davon redet, wie gerecht es nach dem im letzten Jahr so knapp verpassten Aufstieg wäre, dass seine Rot-Weißen den Sprung schaffen, so möchte ich dagegenhalten: Die VfL-Spieler haben als Mannschaft 65 Punkte geholt und wären damit durch. Das Team kann nichts dafür, dass die drei Punkte aus dem ersten Spiel gegen den Dresdner SC aberkannt worden sind.“

Die Zuschauer können sich in jedem Fall auf einen emotionalen Sonntag einstellen. Tränen werden fließen – so oder so – in einer Partie, die Gelsdorf treffend unter das Motto ,,Barfuß oder Lackschuh“ stellt. Auch wenn zur Beurteilung einer ganzen Saison nie ein einziges Match heranziehen sollte, ist das ,,Endspiel“ gegen Kiel schon ein einzigartiges. Und dass es endlich ein Happy-End gibt, hoffen nicht nur die Wirte in der Altstadt ...