Der Double-Gewinner der vergangenen drei Spielzeiten gewann in eigener Halle den Champions Cup gegen Vizemeister ratiopharm Ulm nach Verlängerung mit 102:98 (85:85, 43:37) und feierte damit den neunten nationalen Titel in Serie. Vor 6400 Zuschauern in der Stechert Arena war NBA-Neuzugang Bostjan Nachbar mit 26 Punkten bester Werfer bei den Franken. Für die Ulmer kam Center John Bryant auf 27 Zähler. Die Bundesliga startet am 3. Oktober.