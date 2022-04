Trainiert wieder: Waldemar Subenko. Zu einem Einsatz in Brake reicht es aber nicht. FOTO: Archiv Sport Auswärtssieg wäre das i-Tüpfelchen 11.12.2009, 20:00 Uhr

Für Michael Schmidt hängt Erfolg oder Misserfolg am Sonntag (14 Uhr) in erster Linie davon ab, ob seine Spieler auf dem gewöhnungsbedürftigen Untergrund in Brake zurechtkommen. Der Kunstrasenplatz des gastgebenden SV Brake sei angesichts der Witterung „eine bessere Eisfläche in Grün“, sagt der Trainer des Fußball-Bezirksoberligisten SC Spelle-Venhaus. Ausfallen werde die Partie aber höchstens bei Schneefall.