Zum "2. Pokalwettbewerb für Breitensportler" hatten sie jetzt Tanzfreunde aus der Region in das Gasthaus Tönsmeyer in Brockhausen eingeladen. 23 Paare stellten sich dem Urteil der sechs Wertungsrichter.

Aus Bielefeld und Gütersloh, Achim, Osnabrück und Hagen am Teutoburger Wald waren die Teilnehmer angereist, um sich im fairen Wettkampf zu messen. "Leider ist die Resonanz nicht so gut wie im letzten Jahr", bedauerte Jürgen Schierbaum, Tanz- sportabteilungsleiter beim VfL Lintorf, "Wir müssen uns terminlich in Zukunft besser abstimmen", erklärte er mit Blick auf die Ferienzeit und ein paralleles Turnier in Osnabrück.Die Stimmung im Saal war trotzdem hervorragend. Mit viel Applaus spornten sich die Teilnehmer in den beiden Mannschaftsrunden zu Höchstleistungen an. Gefordert waren langsamer Walzer, Tango, Quickstep und Cha-Cha. Die Paare zeigten komplizierte Fußfolgen und Drehungen, die mit den einfachen Schritten aus der Tanzstundenzeit nur noch wenig Ähnlichkeit hatten. Gefordert waren nicht nur Präzision und Kondition, beim Tanzsport wird immer auch die Ausstrahlung bewertet.

Damit das Lächeln perfekt sitzt, trainieren die Lintorfer Turnierpaare einmal in der Woche. Daneben gehören der vor elf Jahren gegründeten Tanzsportabteilung eine zweite Erwachsenen- und eine Nachwuchsgruppe an.Zunächst wurden die drei besten Paare der Mannschaftsrunden mit Pokalen ausgezeichnet. Die sechs besten Paare des Wettbewerbes durften anschließend noch einmal zur Endrunde mit offener Wertung auf das Parkett. Wie bei den großen internationalen Turnieren zogen die Wertungsrichter im Anschluss an den langsamen Walzer, Tango, Wiener Walzer und Quickstep die Noten.Mannschaftswertung: 1. TSG Bielefeld, 2. TSA im TSV Achim, 3. TC Royal Gütesloh, 4. TSA Osnabrücker Sportclub, 5. TSA im VfL Lintorf, 6. Tanzsportclub Hagen a.T.W.

Einzelpaare: 1. Thomas und Ursula Pech, TSG Bielefeld, 2. Kurt und Margot Kreinbiel, TSA im TSV Achim, 3. Siegfried und Margret Keschka, TSG Bielefeld, 4. Norbert und Cordula Negwer, TSA Osna- brücker Sportclub, 5. Uwe und Elisabeth Schöppner, TC Royal Gütersloh, 6. Heinz und Ingrid Oexmann, TSG Bielefeld, 7. Willi und Ursula Strothmann, TSG Bielefeld.