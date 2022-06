FOTO: Archiv up-down up-down Default Bild Sport "Auf die drei Tage kommt es auch nicht mehr an" 21.02.2002, 23:00 Uhr

"Wir haben jetzt schon so lange gewartet. Dann kommt es auf drei weitere Tage auch nicht mehr an." Mit einem Anflug von Fatalismus kommentierte Trainer Jürgen Gelsdorf die gestern Mittag wegen Unbespielbarkeit des Platzes erfolgte Absage des Niedersachsen-Derbys in der Regionalliga zwischen dem VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig. Statt Samstag 14 Uhr heißt es jetzt Dienstag 19.30 Uhr - am 26. Februar also soll nach Maßgabe des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes ein neuer Versuch gestartet werden.