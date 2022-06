Default Bild FOTO: Archiv Sport Auf den Spuren von Ernst, Bastürk & Co. 16.12.2004, 23:00 Uhr

Auflage des Marktplatz-Weihnachtscups von Viktoria GMHütte dürfte am Sonntag (ab 10 Uhr in vier Sporthallen) wieder zu einem Schaulaufen der Nachwuchsstars werden. Sieben Fußball-Bundesligisten vom VfB Stuttgart über Hertha BSC Berlin bis zum Titelverteidiger Borussia Dortmund schicken ihre C-Junioren ins Rennen, um in die Fußstapfen von Fabian Ernst, Yildiray Bastürk, Per Mertesacker & Co. zu treten.