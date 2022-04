„Ich habe mit jedem Einzelnen eine Bestandsaufnahme der Hinserie gemacht“, so Trainer Hans-Dieter Schmidt. Die Einsicht, dass die zuletzt gezeigten Leistungen nicht reichten, sei erkennbar gewesen: „Wir haben engagiert trainiert, die Spieler waren bissig.“ Auf eine ähnliche Reaktion hoffe er gegen Friesoythe, im letzten Heimspiel vor der Winterpause. Nur ein Nachholspiel bei Vorwärts Nordhorn am nächsten Wochenende steht noch aus.

„Wir müssen sehen, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung nicht nur in der Vorwärtsbewegung, sondern auch in der Rückwärtsbewegung drei Punkte zu machen“, fordert Schmidt. Dabei helfen könnte Jakob Krause-Heiber, der seine Rotsperre aus dem Derby gegen Lingen abgebrummt hat. Wie Torhüter Frank Mülder war der Linksverteidiger unter der Woche allerdings beruflich viel unterwegs. Andere Akteure kämpfen laut Schmidt mit den körperlichen Nachwirkungen der beiden Kunstrasenspiele in Melle und Hollage. Die Physis sei auch ein Grund für den Leistungseinbruch. Nach der in der Vorsaison oft geringen Trainingsbeteiligung hätten einige Spieler nun Probleme wegen der gestiegenen Intensität. Diese wirke sich zwar mittelfristig positiv aus, habe zuletzt aber zu einem „Substanzverlust“ geführt. Zudem weist Schmidt darauf hin, dass er „eine spielende Mannschaft“ trainiert: „Je schwerer die Böden, desto anfälliger sind solche Mannschaften.“