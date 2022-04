Zwar gab es in der Vergangenheit bereits zwei Cup-Duelle mit Mehrrümpfern, doch beide waren gerichtlich erzwungen worden. Cup-Verteidiger BMW Oracle stellte am 13. September in Valencia die ersten Eckdaten für die 34. Auflage seit 1851 vor. Das kommende Duell soll 2013 auf 22 Meter langen und mit Kohlefaser-Segelflügeln ausgestatteten Katamaranen der neuen Klasse AC 72 ausgetragen werden. «Wir wollen den America's Cup fit für die Zukunft machen», sagte der viermalige Cup-Gewinner und Olympiasieger Russell Coutts von Oracle Racing.