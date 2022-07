Bei seiner Ankunft in Osnabrück ist Anton Rudinski ein unbeschriebenes Blatt - dabei arbeitet der ehemalige Stürmerstar von Roter Stern Belgrad seit 20 Jahren als Trainer in Deutschland und der Schweiz. Osnabrück ist allerdings seine erste Station im Norden, im Wettlauf um den begehrten Trainerjob an der Bremer Brücke hat der redselige, rundliche Mann mit dem schelmischen Blick Eckhard Krautzun und Dieter Brei ausgestochen.

Das Publikum springt an: Über 9000 Karten sind am Vorabend verkauft, aus Meppen werden 5000 emsländische Fans erwartet.

Als der SV Meppen im Sommer 1987 in die 2. Bundesliga aufsteigt, ist das eine Sensation. Ein Trainer-Nobody namens Rainer Persike hat mit einer rein emsländischen Mannschaft den Sprung in den Profifußball geschafft. Die Experten prophezeien dem SVM den sang- und klanglosen Abstieg, doch nach 15 Spielen haben die Meppener beachtliche 13 Punkte auf dem Konto - und das trotz massiven Verletzungspechs. Rechtzeitig vor dem Derby hat der SVM nachgerüstet: Der listige Manager Gerd van Zoest holt den Finnen Marko Myyry und den Amerikaner Paul Caligiuri ins Emsland.

Spiel

21000 Zuschauer drängen sich an diesem 30. Oktober 1987, einem Freitagabend, im Stadion an der Bremer Brücke, das 22226 Plätze hat. Osnabrück ist Favorit, Meppen kommt ohne vier Stammspieler und hat auswärts erst drei Punkte geholt. Doch die Emsländer sind von der ersten Minute an frech und frei, kommen gegen den nervösen VfL - mit Eigengewächs Andreas Wallenhorst als Libero - zu Chancen und zu Toren: Erst nutzt Spielmacher Josef Menke einen Fehler von Dirk Gellrich, dann trifft der 1,67 Meter kleine Myyry mit einem trockenen 15-Meter-Schuss. Zwischendurch hat Glöde den Ausgleich erzielt, doch zur Pause führt der Außenseiter.

Gleich nach dem Wechsel gelingt Glöde nach einem Pass von Paul Linz der Ausgleich - ein abseitsverdächtiger Treffer, und prompt wird es hektisch, auf dem Rasen, auf den Rängen - und auf den Bänken. Die Meppener fühlen sich benachteiligt; erst recht, als Linz mit hartem Einsatz einen Ball erkämpft, der über Ralf Heskamp zu Glöde kommt. Der erzielt seinen dritten Treffer, über ihm schlägt ein Jubelorkan zusammen - die Osnabrücker feiern einen Sieg, an den keiner mehr geglaubt hat.

Plötzlich steht SVM-Manager van Zoest am Spielfeldrand bei Linienrichter Fabry, hält dem Assistenten von Schiedsrichter Hans Fux wutentbrannt seine Brille hin. VfL-Ordner nehmen van Zoest hart in den Griff, führen ihn ab - jetzt fliegen die Fetzen. Von den Rängen ertönen Hassgesänge, am Spielfeldrand kommt es zu Handgreiflichkeiten, hinterher giften sich van Zoest und sein Osnabrücker Kollege Wolfgang Loos an. Derbystimmung...

Was danach geschah