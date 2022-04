„Es war eine schöne Zeit, doch irgendwann ist Schluss“, sagt Reyl, der ohne Wehmut scheiden will. Doch er weiß, dass zum Abschluss „ein bisschen Wehmut“ dabei ist, wenn er am Sonntag als Mitglied im Jugendausschuss des Kreises Osnabrück-Stadt zum letzten Mal in der Verantwortung steht im Team mit Werner Gottschlich, Rainer Clausjürgens und Dirk Triphaus und bei der Siegerehrung auf der Anlage des SV Eintracht an der Brinkstraße in die Augen kleiner Kicker guckt.

„Der Kontakt zu Jugendlichen und das vertrauensvolle Verhältnis – davon zehre ich heute noch“, gesteht Reyl, der sich umso mehr freut, wenn er heute die Jungs von damals als gestandene Männer trifft und sieht, was aus ihnen geworden ist. Schließlich hat er über Jahrzehnte seine Freizeit mit der Jugend verbracht – als Trainer der A-Jugend, die national wie international gefragt und erfolgreich war, als Betreuer sowie als Jugendwart mit bis zu 18 Teams, die in Spitzenzeiten beim VfL kickten.

Gern erinnert er sich an Harry Hemmo, der ihn auf dem alten OKD-Platz ansprach und damit infizierte für das Ehrenamt. Gern erinnert er sich an Udo Lattek, der sich für den jüngsten Nachwuchs als Trainer einspannen ließ. Kein Wunder, dass ein Idealist wie Reyl auch auf Kreisebene gefragt war, als er zur „Börse“ im Grünen Jäger ging und sich dort einbrachte – zunächst als Staffelleiter, dann im Jugendausschuss, dem er elf Jahre vorstand. Im Team mit Willy Ehebrecht, Horst Klose und Frank Schmidt als Vorsitzendem blieb er, was er sein wollte: ein Typ, der geradeaus seinen Weg geht.

Und er weiß auch, was er macht, wenn er am kommenden Montag beim Kreisjugendtag abtritt: Dann hat er mehr Zeit für den Garten, für Enkelkinder und für all das, was oft in den letzten 50 Jahren zu kurz kam beim „schwarzen Reyl“, wie er im Unterschied zu seinem Bruder Werner („der rote Reyl“) wegen der Haarfarbe („jetzt der graue Reyl“) gerufen wird. Abschied vom Ehrenamt heißt nicht Abschied vom Fußball, der sein Leben prägte und der ihn weiter interessieren wird – vor allem, aber nicht nur in „seinem“ VfL, der ihm viel zu verdanken hat.