19.07.2004, 22:00 Uhr

32 Sportlerinnen und Sportler aus Niedersachsen fahren zu den Olympischen Spielen vom 13. bis 29. August in Athen. Das sind zehn Aktive mehr als vor vier Jahren in Sydney. Mit den Judoka Julia Matijass und Oliver Gussenberg (beide Crocodiles) sowie dem Bogenschützen Michael Frankenberg (BC Hagen) sind auch drei Osnabrücker in der griechischen Hauptstadt dabei.