Trotz eines frühen Rückstands durch den ehemaligen Herzlaker und Meppener Torsten Willen (3.) und den zwischenzeitlichen Ausgleich des ebenfalls in Herzlake und Lingen aktiven GVO-Spielertrainers Patrick Zierott (55.) sowie einiger personeller Sorgen ließen sich die Schapener nicht entmutigen. Mit der letzten Aktion der Partie wurde der enorme Einsatz belohnt; Nach einer Ecke des eingewechselten Jan Zevenhuizen wuchtete Mittelfeldspieler Matthias Schumacher das Leder per Kopf über die Linie. '"'Die Mannschaft hat eine tolle Moral bewiesen'"', stellte Spielertrainer Michael Schmidt stolz fest.

In beiden Halbzeiten verfügten die Gastgeber über die besseren Möglichkeiten. Die Oldenburger, die nach der '"'Ampelkarte'"' gegen Zierott (78.) in Unterzahl agierten, verfügten kaum über Chancen. Werner Hofschröer erzielten den Schapener Ausgleich, Dirk Thieme brachte das Team mit direkt verwandeltem Freistoß 2:1 in Führung.

Die frühe Vorentscheidung hatte Timo Placke auf dem Fuß. Doch die Unparteiische pfiff in dem Moment den FC-Vorteil ab, als der Stürmer den Ball zum vermeintlichen 3:1 über die Linie beförderte.

Die taktische Umstellung der Schapener zahlte sich aus. Schmidt setzte gegen die GVO-Viererkette auf einen Drei-Mann-Sturm, der auch Defensivaufgaben bestens erledigte.