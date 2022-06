Daran hatten alle ihren Anteil, doch zwei Spieler zeigten besonders beeindruckend ihren Wert über das rein Sportliche hinaus: Joe Enochs rackerte im Mittelfeld von Anfang an, baute selbstbewusst und klug auf und war ein perfekter Antreiber. In dieser Verfassung ist der 34-Jährige aus der Mannschaft nicht wegzudenken.

„Heute ging es nur darum, drei Punkte zu holen – egal wie“, sagte Tino Berbig, der sich nicht einmal besonders über das entgangene „Zu-null“ ärgerte. Und Torjäger Reichenberger betonte: „Wir haben in dieser Saison schon einige bessere Spiele gemacht, ohne die drei Punkte zu bekommen.“ Verdient war der zweite Heimsieg allemal.Ohne vier potenzielle Stammspieler (Schanda, Nouri, Wedau, Heidenreich) bewährte sich am Samstag auch der Teamgeist und die Bereitschaft, sich in heiklen Situationen zu überwinden.

So aber wiegt der Eindruck der zweiten Hälfte schwer, in der die Osnabrücker ihren Spielfluss verloren und den Anschlusstreffer förmlich herausforderten. Die letzten sieben Minuten nach dem Tor von Matarazzo wurden zur Zitterpartie, und man mag sich nicht ausmalen, welche Hektik rund um die Bremer Brücke ausgebrochen wäre, wenn Flottmann und de Jong den einschussbereiten Iyodo Sekunden vor Schluss nicht geblockt hätten.

Markus Feldhoff zeigte allen, was einen Führungsspieler auszeichnet: Obwohl angeschlagen und zuletzt nicht in Topform, marschierte er mit einer starken Leistung vorweg. Lauf- und zweikampfstark war er als zurück- hängende Sturmspitze ein verkappter Spielmacher; dass er sich in dieser schweren Lage so präsentierte, gibt Trainer Wollitz Recht, der den 31-Jährigen nicht nur als Spieler, sondern auch als Führungspersönlichkeit geholt hat.