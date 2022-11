Will mit den deutschen Sitzvolleyballern bei der WM jubeln: Jürgen Schrapp. Foto: Jörg Frischmann up-down up-down Seit fast drei Jahrzehnten im Nationalteam Jürgen Schrapp will mit dem deutschen Sitzvolleyball-Team bei der WM angreifen Von Mona Alker | 02.11.2022, 19:48 Uhr

Seit 1993 gehört Jürgen Schrapp zum Nationalteam der deutschen Sitzvolleyballer. Am Freitag startet die WM in Sarajevo - dort will sich das Team um den erfahrenen Allrounder bestmöglich präsentieren.