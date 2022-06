„Ich glaube sehr wohl, dass Automobilsport und Elektromobilität zu uns und gut zusammenpassen“, meinte Stadtwerke-Vorstandsvorsitzender Manfred Hülsmann bei der Präsentation der neuen, europaweit einzigartigen Rennserie mit Elektro-Flitzern am Borgloher Berg. Dabei kommt es auch laut Bernd Stegmann, dem Organisationsleiter der Traditionsveranstaltung, nicht auf Tempo um jeden Preis auf der 2013 Meter langen Strecke an, sondern auf Gleichmäßigkeit. Derjenige, der seiner zeitlichen Vorgabe im ersten Lauf in weiteren Läufen am nächsten kommt, ist der Sieger der Premiere in Borgloh, wo maximal 30 drei- und vierrädrige Automobile aller Fabrikate zugelassen sind mit einem Elektroantrieb oder Hybridantrieb.