Schalkes neuer Trainer: Thomas Reis Foto: imago/Maik Hölter/TEAM2sportphoto Neuer Trainer Reis muss auf Schalke erneut ein Kunststück vollbringen Meinung – Malte Goltsche | 27.10.2022, 17:53 Uhr

Schalke 04 ist Tabellenletzter in der Fußball-Bundesliga, der Sportdirektor ist weg und ein neuer Trainer ist da. Alles klingt wie in der Abstiegssaison 2020/21. Doch steht der Ruhrgebiets-Club wirklich wieder am Anfang? Ein Kommentar.