Nur in Braunschweig sind die Helden von einst unvergessen, zum 45. Jubiläum standen sie vor ein paar Monaten im Mittelpunkt wie damals im heißen Sommer des Titelgewinns. Und in jedem Spiel in der 67. Minute stimmen die Fans das Lied auf die Meisterschaft von 1967 an; voller Stolz und Inbrunst singen sie, die nie ein Ulsaß-Tor sahen, eine Wolter-Parade beklatschten oder eine Johannsen-Spielanalyse hörten. Der Mythos der Meister ist lebendiger denn je.

Sie waren alle nicht stark genug, und am 33. Spieltag machten die Braunschweiger an der Hafenstraße mit ihrem siebten 0:0 das Meisterstück. Für RW Essen war es der Abstieg, und Meistertrainer Helmut Johannsen jubelte nur kurz, dann tröstete er RWE-Kapitän Werner Kik. Eine Geste, typisch für den Trainer und sein Team. „Meister ohne Starallüren“, lobte der „Kicker“.

Fast alle Spieler gingen Berufen nach, trainiert wurde viermal in der Woche, sonntags und mittwochs gab Helmut Johannsen seinen Spielern frei – sie sollten sich um ihre Familien kümmern. Der spröde Fußballlehrer lehnte Trainingslager ab („Da lernt keiner Fußball, er wird höchstens ein besserer Skatspieler“), setzte auf „Kameradschaft und Kontinuität“. Zehn Spieler waren noch aus dem Kader dabei, mit dem er 1963 in die erste Bundesliga-Saison gegangen war.

„Die Gefahr, dass die Hanse der Bundesligastädte als nächsten Fremdkörper die biederen Braunschweiger abstößt, lässt sich nicht von der Hand weisen. Das Ausscheiden von Braunschweig käme nur einer folgerichtigen Begradigung der geografischen und wirtschaftlichen Bundesligagrenzen gleich“. So stand es im August 1966 in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Bild“ verspottete Eintracht als „typische Hausfrauenmannschaft, brav und solide“.

Groß gefeiert wurde nach dem 4:1 am letzten Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg. Dass sich DFB-Präsident Hermann Gösmann bei der Siegerehrung versprach und Eintracht Frankfurt zum Titelgewinn gratulierte, passte ins Bild des ungeliebten Meisters. Dabei hatten die Braunschweiger der Konkurrenz nur gezeigt, dass Teamgeist, Disziplin und Kontinuität die wahren Schlüssel zum Erfolg sind. Vom Nachbarn aus Hannover kam ein Blumenstrauß: acht blasse Nelken (für die Niederlagen), sieben Iris für die Unentschieden und 19 Rosen für die Siege.

Hinter der Eintracht landeten die beiden Clubs, die seit dem Bundesligastart immer vorn mitgespielt, den DFB-Pokal gewonnen und internationale Meriten gesammelt hatten: Die Saison 1966/67 war für lange Zeit das letzte Hurra für München 1860 und Borussia Dortmund. 1970 stiegen die Löwen, 1972 die Borussen ab.

Vielleicht war die Partie der beiden Rivalen am 8. Oktober 1966 ein Vorgriff auf den Niedergang. „Skandalspiel der Giganten“, titelte der „Kicker“, und das „Sportmagazin“ schrieb: „Auf dem Rasen lag der Fußball und weinte.“ 1:1 stand es an der Grünwalder Straße, als Schiedsrichter Max Spinnler beim irregulären BVB-Siegtor ein Handspiel des Schützen Siegfried Held übersah.

In der ohnehin schon aufgeheizten Atmosphäre griffen zwei Münchener den Unparteiischen tätlich an: Manfred Wagner beschimpfte und stieß den Referee, Timo Konietzka trat ihm auf den Fuß und schlug ihm die Pfeife aus der Hand. Spinnler stellte beide vom Platz, brachte das Spiel gerade so über die Runden und verschwand in einem Hagel von Getränkedosen in der Kabine, die er später unter Polizeischutz verlassen musste.

Für sechs Monate wurde der uneinsichtige Konietzka („Ich bin aus Versehen mit ihm zusammengeprallt“) gesperrt; bis heute das Rekordstrafmaß in der Bundesliga. Wagner brummte drei Monate, der Verein kam nur um eine Platzsperre herum, weil er auf 30000 Handzetteln das Verbot von Flaschen und Getränkedosen erläuterte.

Die meisten der Wurfgeschosse stammten übrigens aus der Coca-Cola-Abfüllfabrik eines gewissen Adalbert Wetzel. Er war Präsident des TSV 1860 München.