Neuer Trainer an der Essener Hafenstraße: Christoph Dabrowski. FOTO: Imago/Eibner up-down up-down Serie: Die Konkurrenten des VfL RW Essen: Ein Neuling, der mehr will als nur in der Liga bleiben Von Krystian Wozniak | 11.07.2022, 18:40 Uhr

Nach 14 Jahren ist RWE in den bezahlten Fußball zurückgekehrt. In den letzten drei Jahren machte der Ex-Bundesligist Ernst nun gelang der ersehnte Sprung in die 3. Liga.