Nicht nur die in Barcelona erscheinende Zeitung «Sport» war am Samstag davon überzeugt, dass die Katalanen bei ihrer Suche nach einem Nachfolger am liebsten Jupp Heynckes aus dem frischen Rentnerdasein reißen wollen. So soll der unerwartete Schlamassel im Starensemble von Lionel Messi, Neymar, Xavi & Co. nur einen knappen Monat vor Beginn der La Liga gelöst werden.

Den Namen des neuen Trainers will Clubboss Sandro Rosell möglichst schon vor dem ersten Testspiel Barças an diesem Mittwoch bei Bayern München bekanntgeben. Ausgerechnet Heynckes, der mit den Bayern vorige Saison das historische Triple gewann und Messis Elf mit einem 7:0-Gesamtergebnis im Halbfinale aus der Champions League warf, könnte dann auf der Bank des Gästeteams Platz nehmen. «Sport» erklärt seinen Lesern, warum der 68-Jährige der heißeste Anwärter sein soll: «Er hat Charakter, viel Erfahrung, spricht Spanisch, hat in Spanien Real Madrid trainiert und zum Meister gemacht. Und hat keinen Club.» Auf dem rapide in Fahrt kommenden Kandidaten-Karussell geht es aber sehr eng zu. Nach den zahlreichen Medien-Spekulationen gelten neben Heynckes die Spanier Luis Enrique und Ernesto Valverde als größte Favoriten. Die beiden haben zwar erst in diesem Sommer ihre neuen Jobs bei Celta de Vigo und Athletic Bilbao angetreten, würden der Verlockung aber kaum widerstehen können, heißt es. Viele setzen dagegen auf Gerardo «Tata» Martino, der vor ein paar Wochen Messis Heimatclub Newell's Old Boys in Argentinien zum Meistertitel führte. Auch ein Comeback des jüngst von Saudi-Arabien gefeuerten Frank Rijkaard gilt als möglich. Der Niederländer gewann mit Barcelona bereits zwei Liga-Titel und die Champions League 2005/2006. Zudem werden unter anderen Rijkaards Landsmann Ronaldo Koeman, der dänische Swansea-City-Coach Michael Laudrup und der spanische Ex-Nationaltrainer Luis Aragonés als Kandidaten gehandelt. Assistenztrainer Jordi Roura, der im Winter während der Vilanova-Behandlung in New York das Ruder für zwei Monate übernommen hatte, und dem neuen Co-Trainer Francesc Ferrer werden inzwischen keine Chancen mehr eingeräumt. Ein Gestandener soll her. Der neue Trainer wird es auf jeden Fall nicht leicht haben. «Das Team wird größte Mühe haben, sich von diesem neuen harten Schlag zu erholen», fürchtet die Sportzeitung «Mundo Deportivo», so etwas wie ein Hausblatt des FC Barcelona. Als Vilanova seinen Schützlingen am Freitag in der Kabine die Hiobsbotschaft übermittelte, sollen bei den Spielern viele Tränen geflossen sein. Als dann Clubboss Rosell am Freitagabend auf der Pressekonferenz die Nachricht vorlas, blickten etwa Weltfußballer Messi und Kapitän Carles Puyol mit verschränkten Armen bestürzt gen Boden.