Mario Basler trainiert ab sofort den SC Türkgücü Osnabrück. FOTO: imago images/Sportfoto Rudel Ex-Profi coacht Fußball-Kreisligist Nach Wette: Mario Basler wird Trainer beim SC Türkgücü Osnabrück Von Benjamin Kraus | 23.02.2022, 14:59 Uhr

Der in Osnabrück lebende Ex-Fußballprofi Mario Basler steigt in die regionale Fußballszene ein: Ab kommender Woche übernimmt er das Traineramt beim SC Türkgücü Osnabrück, der in der Kreisliga C um den Aufstieg spielt.