Tennis, dieses unberechenbare Spiel, verlangt Schnelligkeit, Ausdauer, Koordination und psychische Stärke zugleich und kann auch mal fünf Stunden dauern. Wie beim epochalen ersten Wimbledon-Sieg des Spaniers Rafael Nadal im Jahr 2008, als er Topstar Roger Federer im fünften Satz mit 9:7 bezwang. Das Match dient Journalist John Carlin als Aufhänger für das Buch „Rafa. Mein Weg an die Spitze“: Während Nadal die Höhen und Tiefen der Partie durchschreitet, zeichnet Carlin den sensiblen Charakter des oft ängstlichen Mallorquiners nach, der neben dem Feld so schüchtern daherkommt, während er auf dem Platz alles in Grund und Boden rennt und schlägt. Man leidet wie Nadal unter Onkel Toni, dem manischen Disziplinfanatiker, der ihn seit Kindertagen betreut, zu einem Modellathleten formte und bis heute sein Trainer ist. Vater Sebastián, Fitnesscoach Joan Forcades und Physiotherapeut Titín stehen dagegen für die Stärken des mallorquinischen Clans, der Nadal auf der Tour beschützt: Loyalität, Bescheidenheit, absoluter Zusammenhalt. Mutter Ana María, Schwester Maribel und Freundin María Francisca verwurzeln Nadal in seiner Heimatstadt Manacor. Die besondere Leistung von Carlin ist, dass er diesen für Nadal immens wichtigen privaten Rückzugsraum auf der Insel nicht nur unangetastet lässt. Er gibt dem Leser auch ein gutes Gefühl, weil dieser versteht, warum er hier nicht tiefer eindringen soll. bekr

Rafa. Mein Weg an die Spitze. Rafael Nadal und John Carlin. 19,95 Euro, 255 Seiten, EdelVita.