Werder Bremen Transfer fast perfekt: Buchanan schon im Trainingslager Von dpa | 03.07.2022, 13:43 Uhr

Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird nach Stürmer Oliver Burke einen weiteren britischen Spieler verpflichten. Linksverteidiger Lee Buchanan kam am Sonntagmittag im Trainingslager des Clubs im Zillertal in Österreich an.