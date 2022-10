Individuelle Fehler kosteten den SV Bad Rothenfelde und Julian Strieder gegen Schüttorf die Punkte. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Voxtrup erkämpft zweiten Sieg in Serie Landesliga: Hollage hadert mit Sieglos-Serie Von Björn Richter | 09.10.2022, 21:32 Uhr

Wie eng der Abstiegskampf der Landesliga ist, hat dieser Spieltag mal wieder unter Beweis gestellt. Mit dem zweiten Sieg in Folge erobert der VfR Voxtrup nach dem 1:0-Erfolg bei Frisia Wilhelmshaven einen Nichtabstiegsplatz mit einem Punkt Vorsprung vor dem SV Bad Rothenfelde, der mit 2:4 gegen den FC Schüttorf verlor. In der Situation, in der die Voxtruper vor zwei Wochen standen, ist nun Aufsteiger BW Hollage