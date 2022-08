Geld, Geld, Geld – regiert auch den Fußball. FOTO: imago/Hanno Bode up-down up-down Muras-Kolumne Wir müssen den völlig überhöhten Fußball abwerten! Eine Kolumne von Udo Muras | 05.08.2022, 18:29 Uhr

Auch wenn das im Sportteil keiner lesen will: Wir stehen vor schweren Zeiten. Lauterbach warnt, Habeck mahnt, und Scholz schweigt bedrohlich – der Herbst wird hart und der Winter sowieso. Wir müssen sparen, an allen Ecken und Enden. Da sehe ich es als meine Pflicht als Kolumnist an, meinem Zielpublikum auch ein paar Einspartipps zu geben für die kommende Saison.