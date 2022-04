Wie sieht der Spielplan für Halle aus? Die D VV -Frauen treffen am 6. September im A uftaktspiel um 17 Uhr auf Spanien. Um 20 Uhr stehen sich die Niederlande und die Türkei gegenüber. Einen Tag später (17 Uhr) trifft Deutschland auf Holland und Spanien auf die Türkei (20 Uhr). Am 8. September lauten die Partien in Halle Spanien - Niederlande (15 Uhr) und Türkei - Deutschland (18 Uhr). Die Play-off-Spiele am 10. September (17 Uhr und 20 Uhr) und die Viertelfinals am 11. September (17 Uhr und 20 Uhr) finden ebenfalls in Ostwestfalen statt.