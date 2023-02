„Etwas ganz Besonderes“ ist der Super Bowl in diesem Jahr für Christoph „Icke“ Dommisch. Foto: ProSieben/Benjamin Kis up-down up-down ProSieben-Moderator tippt auf Sieg der Philadelphia Eagles „Icke“ Dommisch: Der ganze Zirkus gehört zum Super Bowl dazu Von Malte Goltsche | 10.02.2023, 06:00 Uhr

Christoph Dommisch heißt in der deutschen Football-Gemeinde nur „Icke“. Seit 2015 ist er der „Netman“ in den Übertragungen bei Sat.1 und Prosieben und ein Gesicht des Aufschwungs der NFL in Deutschland. Am Sonntag ist er zum siebten Mal live beim Super Bowl dabei – bevor das Übertragungsrecht ab dem kommenden Jahr bei RTL liegt. Im Vorfeld spricht er über die Erfolgsrezepte seines Teams, der Sportart und der beiden Super-Bowl-Kontrahenten.