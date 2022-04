Matthis Westendarp bei Horses&Dreams in Hagen 2022. FOTO: Helmut Kemme U21-Europameister bei Horses & Dreams Wallenhorster Matthis Westendarp im Finale der Zwei-Sterne-Tour Von Mona Alker | 22.04.2022, 16:20 Uhr

Der Wallenhorster U21-Europameister Matthis Westendarp hat am Freitag mit seinem Pferd Stalido eine überzeugende Vorstellung bei Horses & Dreams meets Canada auf dem Hof Kasselmann in Hagen abgeliefert. In der zweiten Qualifikation im Springreiten belegte er Rang 13 und qualifizierte sich somit für das Finale am Sonntag.