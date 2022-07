Sandro Schwarz, neuer Cheftrainer Hertha BSC, beobachtet die Spieler. FOTO: dpa/Soeren Stache up-down up-down Die Bundesliga vor dem Saisonstart Hertha BSC: Diva oder Arbeiterverein? Von Wolfgang Stephan | 14.07.2022, 15:59 Uhr

Nach der dramatischen Rettung in der Relegation, will Hertha BSC in diesem Jahr nur eins: Eine ruhige Saison. Aber wie realistisch ist das?