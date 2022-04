Wie stark ist die Liga insgesamt? Sehr stark. Köln, Düsseldorf, 1860 München, der 1. FC Kaiserslautern und die SpVgg Greuther Fürth sind Top-Clubs. Auch in Karlsruhe und bei Union Berlin macht man sich Hoffnungen auf den Aufstieg. So viele hochklassige Teams gleichzeitig gab es in der 2. Liga selten.

Die größten Umbrüche: Bei den Kölnern ist alles neu – Trainer (Peter Stöger), Manager (Jörg Schmadtke), ein Großteil des Kaders (9 Neuzugänge). In Düsseldorf ist seit dem Abstieg einiges passiert: Trainer Norbert Meyer musste seinen Platz für Mike Büskens räumen. Auch die Fürther haben sich nach dem Abstieg ganz neu aufgestellt – 15 Abgänge, darunter Leistungsträger wie Klaus (Freiburg), Geis (Mainz) und Prib (Hannover). Dafür bediente man sich unter anderem bei den unglücklichen Absteigern in Duisburg: Von dort kamen Brosinski und Sukalo. Ausverkauf herrschte auch in Bochum. Der VfL wurde seiner Defensive beraubt, „Juwel“ Leon Goretzka wanderte nach Schalke ab. Recht neu ist ja auch noch der Trainer: Peter Neururer kam erst zum Ende der letzten Saison. Aber der ist ja ein alter Bekannter…

Die Aufstiegskandidaten: In einer Trainerumfrage des „Kickers“ sahen 17 Team-Chefs Kaiserslautern im nächsten Jahr in der Bundesliga. Mit Stürmer Mohamadou Idrissou, den Neuzugängen Occean und Matmour aus Frankfurt und Ex-Fortune Gaus ist die Mannschaft von Trainer Franco Foda bärenstark aufgestellt. Aber auch der 1. FC Köln, der sich den Wiener Erfolgstrainer Stöger ins Boot geholt hat, und die Fortuna, die noch von frischer Erstligaerfahrung zehren kann, gehören zu den Erstliga-Anwärtern.

Die Geheimfavoriten: Union Berlin haben viele als Geheimfavorit auf dem Zettel. Die „Eisernen“ würden nur zu gern im nächsten Jahr die Hertha in ihrem modernisierten Stadion zum Hauptstadtderby empfangen. Das finanzielle Potenzial haben sie: Union geht mit einem Etat von 20 Millionen Euro in die Spielzeit – ein neuer Rekord. Am Sonntag geht es erstmal gegen Bochum. Ein weiterer heißer Kandidat ist 1860 München. Die andauernden Querelen in der Führungsspitze scheinen sich unter dem neuen Präsidenten Gerhard Mayrhofer zu beruhigen. Und VW steigt als Sponsor ein.

Die Problemfälle: Weil der MSV Duisburg keine Lizenz bekam, durfte Sandhausen bleiben. Auch diesmal könnte es wieder eng werden für den SV. Auch Aue dürfte sich weiter am unteren Ende der Tabelle bewegen. Der VfR Aalen soll von U-23-Trainer Stefan Ruthenbeck durch die Saison gebracht werden – riskant! Und in Dresden wackelt der Stuhl von Trainer Peter Pacult schon jetzt.