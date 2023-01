Wird Christian Merli auch 2023 beim Osnabrücker Bergrennen wieder auf Rekordjagd gehen? Archivfoto: Philipp Hülsmann up-down up-down Partnertreffen Internationales Bergrennen Osnabrück Ein Abend zwischen Motorsport und Grünkohl Von Johannes Kleigrewe | 26.01.2023, 15:18 Uhr

Ein gutes halbes Jahr dauert es noch, bis wieder PS-starke Boliden in Borgloh beim Osnabrücker Bergrennen die beste Streckenzeit jagen. Die Stimmung bei den Organisatoren vom MSC Osnabrück ist bereits jetzt ausgezeichnet. Das wurde beim Partnertreffen in Dissen am Mittwochabend deutlich.