Dass es neben „König Fußball“ noch anderen Sport gibt, gerät gern in Vergessenheit. Symbolfoto: Tom Weller/dpa up-down up-down Muras-Kolumne Die Handball-WM in Polen startet: Aber wen interessiert das schon? Eine Kolumne von Udo Muras | 10.01.2023, 17:09 Uhr

Am Mittwoch startet die Handball-WM und Deutschlands Auftaktgegner heißt Katar. Wussten sie nicht? Das könnte daran liegen, dass in Deutschland nichts anderes zählt als der Fußball und die Umsätze, die er erzielt. Und das ist gar nicht mal so gut, findet unser Kolumnist Udo Muras.