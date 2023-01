Seit 2021 moderiert Florian König den „Doppelpass“ auf Sport1. Foto: Sport1/Rupp up-down up-down Vor dem Restart am Freitag Florian König: Meisterkampf ist nicht alles, was die Bundesliga ausmacht Von Malte Goltsche | 18.01.2023, 14:00 Uhr

Zu jedem Fußball-Bundesliga-Wochenende gehört der „Doppelpass“. Die Talksendung am Sonntagmorgen besteht seit 1995 – zunächst im DSF, das später zu Sport1 wurde – und ist inzwischen Kult. Und so nimmt auch an diesem Wochenende, wenn die Bundesliga am Freitag mit dem Topspiel Bayern München gegen RB Leipzig (20.30 Uhr) in die Restrunde startet, der „Doppelpass“ wieder seine Arbeit auf. Moderator Florian König spricht über die Bundesliga und seine Karrierepläne.