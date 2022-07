D ie Werder-Fans haben ihre Mannschaft in Leverkusen trotz der 0:1-Niederlage gefeiert. Wie kann man das erklären?

Ich habe das Spiel selbst im Stadion gesehen und auch die Reaktion der Fans mitbekommen. Man hat gemerkt: Das kommt von innen heraus. Die Fans haben gespürt, dass es ums Ganze geht, um den Verein.

Haben Sie schon viele Fälle erlebt, in denen Fans genau das Gegenteil von dem gemacht haben, was man erwartet hat?

So wie in Leverkusen nicht. Aber es gibt schon öfter die Situation, dass die Fans spüren, wenn sie sich zu ihrem Verein bekennen müssen. Es gibt aber auch das genaue Gegenteil, wie gerade in Nürnberg. Da brennt wegen der Niederlage gegen Fürth der Baum, obwohl die Mannschaft den Klassenerhalt sicher hat. Die Fans werden zu einem unberechenbaren Faktor.

Tenor Ihres Buches ist, dass Fans sich heutzutage immer mehr als aktiven Teil des Spiels sehen. Ist die Reaktion der Werder-Fans ein Ausdruck davon?

Absolut. Die Fans sind nicht mehr die Dummen in der Kurve, die sich betrinken. Fans sind mündig, sie wollen Einfluss nehmen. Die Clubs sind da noch amateurhaft. Kein Verein weiß, wer eigentlich seine Fans sind.