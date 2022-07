San Francisco (dpa) – Der Unfalltod von Olympiasieger Andrew Simpson erschüttert den Segel-Sport. Der 36 Jahre alte Starboot-Goldmedaillengewinner von 2008 und Olympia-Zweite von London kam beim Training für den legendären America's Cup vor der Bucht von San Francisco auf tragische Weise ums Leben.

Auf einer Fahrt mit seinem Team Artemis Racing brach der Riesenkatamaran vom Typ AC 72 auseinander. Das Boot trieb kieloben im Wasser, einer der roten Rümpfe ragte heraus. Simpson blieb etwa zehn Minuten unter dem stark beschädigten Katamaran eingeschlossen.

«Unser gesamtes Team ist zutiefst erschüttert, unser Beileid von Herzen für Andrews Frau und seine Familie», sagte Paul Cayard, Geschäftsführer von Artemis Racing. Die meisten der elf internationalen Crew-Mitglieder konnten von herbeigeeilten Rettungskräften schnell geborgen werden. Für Simpson kam jede Hilfe zu spät, die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. «Das ist eine schockierende Erfahrung, die wir nun durchmachen», sagte Cayard: «Unsere Gebete sind mit Andrew Simpsons Familie, seiner Frau, seinen Kindern, und auch mit dem Rest meines Teams.»

Auch der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Jacques Rogge, reagierte mit großer Trauer auf die Nachricht. Simpson sei ein «äußerst versierter Segler» gewesen, der «starb, während er seiner sportlichen Leidenschaft nachging», sagte Rogge am Freitag der Nachrichtenagentur AP. Der belgische IOC-Chef nahm zwischen 1968 und 1976 dreimal selbst als Segler an Olympischen Spielen teil. Der Chef der Royal Yachting Associaton, John Derbyshire, sprach von tiefer Bestürzung. «Ich habe mit Andrew eng zusammengearbeitet, seit er 16 Jahre alt war.»

Verletzt wurde bei der Havarie des High-Tech-Boots zudem nach ersten Berichten der neuseeländische Olympia-Dritte Craig Monk. Er zog sich Verletzungen im Nackenbereich zu, die aber nicht lebensgefährlich sind. Monk, der 1995 zum America's-Cup-Gewinnerteam Neuseelands zählte, wurde in ein Krankenhaus von San Francisco gebracht. Weinend versammelten sich die anderen Crew-Mitglieder laut dem San Francisco Chronicle in der Teambasis in Alameda.