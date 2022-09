Uli Hoeneß ist mal wieder in Rage gewesen. Foto: dpa/Sven Hoppe up-down up-down Katar-Disput mit Rettig Wutanruf im „Doppelpass“: Uli Hoeneß erklärt seinen Polter-Auftritt , Maximilian Matthies und | 26.09.2022, 09:51 Uhr Von Kim Patrick von Harling dpa | 26.09.2022, 09:51 Uhr

Ex-Bayernchef Uli Hoeneß erzürnte eine TV-Debatte in der Sport1-Sendung „Doppelpass“, sodass er sich spontan telefonisch zuschalten ließ. Am Hörer geriet der 70-Jährige mit Andreas Rettig in einen Disput über WM-Gastgeber Katar und die dortige Menschenrechtslage.