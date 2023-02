Auch Abwehrhüne Neale Marmon stürmte mit, um die Niederlagen des VfL Osnabrück in den achtziger Jahren gegen die Spvg. Bayreuth abzuwenden - vergeblich... Foto: Jörn Martens up-down up-down Die schwarze Osnabrücker Serie gegen Bayreuth Für diese drei VfL-Trainer war nach einer Niederlage gegen Bayreuth Schluss Von Harald Pistorius | 16.02.2023, 16:21 Uhr

1:4, 1:5, 1:3, 0:3, 0:1 - was für eine schwarze Serie! Es sind die Ergebnisse der letzten fünf Spiele des VfL Osnabrück gegen die Spvg. Bayreuth, die am Samstag erstmals seit 33 Jahren an der Bremer Brücke gastiert. Für drei VfL-Trainer markierte eine Niederlage gegen die Franken das Ende ihrer Amtszeit beim VfL.