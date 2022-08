Verbesserte Tourenwagen, wie dieser VW Scirocco von Erwin Buck, kämpfen im Rahmen des KW Berg-Cups beim Osnabrücker Bergrennen um den Sieg. FOTO: Harald Jordan up-down up-down 34. Saison der Tourenwagenserie Der KW Berg-Cup vereint Innovation und Tradition perfekt Von Uli Kohl | 02.08.2022, 20:10 Uhr

Der KW Berg-Cup geht in seiner 34. Saison auch beim Bergrennen in Osnabrück an den Start. Was die Tourenwagenserie so interessant macht.