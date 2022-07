Bayern verpasste damit seinen zweiten Erfolg in der europäischen Königsklasse nach 2001. «Das ist ein absoluter Alptraum. Das ist schwer in Worte zu fassen», gestand Bayer-Sportdirektor Christian Nerlinger.

Zwar parierte Torhüter Manuel Neuer gleich den ersten Schuss der Engländer von Juan Mata, doch danach versagten Ivica Olic und Bastian Schweinsteiger im Duell vom Punkt die Nerven. Olic scheiterte an Chelsea-Keeper Petr Cech, Schweinsteiger am Pfosten. Didier Drogba traf mit dem letzten Schuss für Chelsea. Damit hatten die Münchner auch ihre dritte Titelchance in dieser Saison vergeben.

Vor 62 500 Zuschauern waren die Bayern in 120 Minuten nicht über ein 1:1 (1:1, 0:0) hinausgekommen. Zwar hatte Thomas Müller die Gastgeber in der 83. Minute nach Flanke von Toni Kroos mit 1:0 in Führung gebracht, doch zwei Minuten vor dem Ende gelang Drogba per Kopf der nicht mehr erwartete Ausgleich für die Londoner.

Als Chelsea-Kapitän Frank Lampard und der gesperrt fehlende John Terry um 23.48 Uhr den Meistercup entgegennahmen, herrschte bei den Münchnern Tristesse pur. «So ist Fußball. Das hat man in der Vergangenheit schon öfter gesehen, dass am Ende nicht immer der verdiente Sieger mit dem Pokal dasteht. Das ist schwer in Worte zu fassen», resümierte Torschütze Müller.

«Wir haben einfach zu viele Chancen liegengelassen. Wenn man in der 83. Minute in Führung geht, muss man das auch nach Hause bringen», bemängelte Trainer Jupp Heynckes, der 14 Jahre nach dem Triumph mit Real Madrid die erneute Krönung verpasste. «Fußball ist manchmal brutal. Natürlich sind wir jetzt alle erstmal enttäuscht und traurig», versuchte Bundestrainer Joachim Löw in einer ersten Reaktion zu trösten. «Wir werden die Jungs wieder aufbauen. Mit uns können sie noch einen Titel gewinnen», versprach Team-Manager Oliver Bierhoff.

Die große Chance, die Bayern in der dramatischen Verlängerung auf die Siegerstraße zu bringen, vergab Arjen Robben. Wie schon im Bundesligaspiel im April in Dortmund versagten dem Niederländer im entscheidenden Moment die Nerven. Nach einem Foul des Torschützen Drogba an Franck Ribery schoss Robben den Strafstoß in der 95. Minute in die Arme von Chelsea-Keeper Petr Cech. Ribéry musste danach verletzt vom Feld und wurde durch Ivica Olic ersetzt. In der 108. Minute verfehlte der Kroate das Chelsea-Tor um Haaresbreite.