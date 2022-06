Denn mit Sokratis und Kevin de Bruyne sind auch noch die letzten beiden Top-Profis abgewandert, und der Rest ist nach zwei deprimierenden Spielzeiten in Folge verunsichert. Der Europapokal – mehr als ein Jahrzehnt lang selbstverständliches Saisonziel – ist in weite Ferne gerückt.

Schönster Moment der vergangenen Saison: 27. April 2013, 17.30 Uhr. Werder hat gerade 0:1 bei Bayer Leverkusen verloren. Die wochenlang verniedlichte Abstiegsgefahr war plötzlich riesengroß. Und was machten die mitgereisten Fans? Sie pfiffen nicht, sie meckerten nicht – sie munterten die Mannschaft auf! Eine halbe Stunde lang klatschten und sangen sie. Manager Thomas Eichin bekam das mit und scheuchte alle Werder-Spieler zurück aus der Kabine in die Fankurve. Einige Profis waren regelrecht gerührt. Dieser Schulterschluss erwies sich als dauerhaft: Beim nächsten Heimspiel gegen Hoffenheim war die ganze Stadt in Grün getaucht, gegen Frankfurt ebenfalls. Einen Spieltag vor Ende war dann endlich der Klassenerhalt geschafft – und den Anteil der Fans daran darf man nicht zu klein ansetzen.

Was ist los in der Mannschaft? Nichts ist mehr sicher, der gesamte Verein erfindet sich gerade neu: Im November verschwand Manager Klaus Allofs Knall auf Fall, und einen Spieltag vor Schluss musste auch Mister Werder gehen: Nach 14 Jahren ist Thomas Schaaf nicht mehr Trainer in Bremen.

Dieser Komplett-Wandel der Führungsetage birgt eine Hoffnung, die einzige, die Werder hat: Wenn sich alles andere verändert, dann vielleicht auch die seltsame Unfähigkeit, sich aus einem Abwärtsstrudel zu befreien. Zweimal hintereinander hat Werder die schlechteste Rückrunde der Vereinsgeschichte hingelegt. Der neue Trainer soll verborgene oder verschüttete Talente wachkitzeln und findet vielleicht den richtigen Ton für die Bad Boys Marko Arnautovic und Eljero Elia.

Der Wille, etwas zu ändern, ist fast mit Händen greifbar. Und Robin Dutt erweist sich als Kommunikator. Er redet viel mit den Spielern, erklärt jedem, was er von ihm erwartet. Er ist anspruchsvoll und dennoch locker. Und er glaubt an sein Team („unglaublich harmonische Zusammenarbeit“).