Die Überlebenskünstler machten ihrem Namen, den sie sich in ihrer Oberhaus-Premierensaison erworben hatten, alle Ehre. In der Sommerpause lieferte der Klub, bei dem es im Allgemeinen ruhig und beschaulich zu geht, jetzt Stoff für ein Thema, das nicht direkt etwas mit dem Sport zu tun hatte. Bei der Präsentation der Trikots für die neue Saison schlüpften einige Spieler in die Hemden des Hauptsponsors. Daneben spazierten allerdings Models, denen die Trikotfarben auf die nackte Haut gesprüht worden waren, über den Laufsteg. Bodypainting nennt man das. Doch diese Aktion, die da und dort für Aufregung sorgte, landete schnell in den Archiven. Jetzt gilt die ganze Konzentration wieder der Mission Klassenerhalt.

Der schönste Moment der vergangenen Saison: Als Schiedsrichter Welz das letzte Saisonspiel abpfiff, brachen in der SGL-Arena alle Dämme. Der FCA hatte sich mit einem 3:1-Sieg gegen Greuther Fürth den Klassenerhalt gesichert. „Nie mehr zweite Liga“, tönte es aus 30000 überglücklichen Kehlen. Trainer Markus Weinzierl rannte erst wie von der Tarantel gestochen über den Rasen und herzte danach jeden einzelnen Spieler, und Manager Stefan Reuter musste eine Weißbierdusche nach der anderen über sich ergehen lassen. Augsburg ließ die Puppen tanzen.

Was ist los in der Mannschaft? Das Gerüst des Teams stand schon frühzeitig fest, bereits im Frühling verlängerten Leistungsträger wie Paul Verhaegh, Jan-Ingwer Callsen-Bracker und Daniel Baier ihre Verträge. Die beiden Koreaner Ja-Cheol Koo (zurück zu Wolfsburg) und Dong-Won Ji (zurück zu Sunderland) hätten sie in Augsburg gern behalten, doch letztlich ließ sich dieser Wunsch nicht realisieren. Doch mit dem Stuttgarter Talent Raphael Holzhauser und dem aus der Türkei in die Bundesliga zurückgekehrten Halil Altintop glauben die Verantwortlichen, diese Lücken geschlossen zu haben.

Wer wird der Star in der kommenden Saison? Mit Spielern, die Star-Status besitzen, hat man beim FCA nichts am Hut. Sie würden in diese Mannschaft, die von ihrer Leidenschaft und dem Teamgeist lebt, gar nicht passen. Beim Weinzierl-Team erinnert man viel lieber an Berti Vogts, der einst den Spruch „Der Star ist die Mannschaft“ kreierte. Spieler, die sich durch besondere Leistungen und ihr Auftreten hervorheben, stehen natürlich auch beim FCA auf dem Platz. Torhüter Alex Manninger, der schnell zum Publikumsliebling avancierte, oder Daniel Baier, der Lenker und Denker im Mittelfeld.