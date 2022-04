Das Gründungsmitglied der Liga ist wieder dabei. Und Einiges spricht dafür, dass sich der sprichwörtliche Berliner Größenwahn noch nicht wieder breitgemacht hat in den Köpfen. Urgestein Erich Beer fordert zwar, mittelfristig die Ziele in Richtung Europa zu verschieben, „aber aktuell davon zu reden wäre unsinnig, alles zwischen Platz 12 und 15 ist als großer Erfolg anzusehen“. Präsident Werner Gegenbauer hat bereits klargemacht, dass „es einen dritten Abstieg mit mir nicht geben wird“. Wenn doch, wäre es das vorzeitige Ende seiner Amtszeit. Und sicher auch das Aus für Manager Michael Preetz. Hertha-Idol Beer sagt: „Ein dritter Abstieg in seiner Ära würde ihn das Amt kosten, für ihn beginnt in der Bundesliga das Jahr der Wahrheit.“

Der schönste Moment der vergangenen Saison: War eigentlich kein schöner Moment, weil das Spiel eine Enttäuschung war. Aber das ist nach 90 Minuten nur noch eine unbedeutende Nebensache. 52135 Zuschauer machen das Berliner Olympiastadion zu einem Tollhaus. 1:0 gewinnt Hertha BSC gegen den designierten Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen (der durch die Insolvenz des MSV Duisburg am Ende doch noch die Klasse hält). Vier Spieltage vor Saisonende ist die „alte Dame“ zum sechsten Mal in die Bundesliga aufgestiegen. Der einzig Nachdenkliche im Freudentaumel ist Michael Preetz, der in seiner Amtszeit zwei Ab- und zwei Aufstiege verantwortete und seit 2007 neun Trainer holte: „Ich hoffe intensiv, dass wir unser Fahrstuhl-Image ablegen können“, sagt Preetz.

Was ist los in der Mannschaft? Als Alexander Baumjohann seine Unterschrift in Berlin unter den Vertrag setzte, waren die Neuverpflichtungen der Hertha (Stand jetzt) abgeschlossen. Der 26-Jährige kommt vom 1. FC Kaiserslautern und wäre höchstwahrscheinlich nie auf den Gedanken gekommen, zur Hertha zu wechseln, wenn dort nicht Jos Luhukay Trainer wäre („Jos Luhukay war der Hauptgrund für meinen Wechsel“). Luhukay formte Baumjohann in seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach, das gilt auch für Johannes van den Bergh, den die Hertha von Absteiger Fortuna Düsseldorf verpflichtete. Japans Nationalspieler Hajime Hosogai und Sebastian Langkamp kennt Luhukay aus seiner erfolgreichen Augsburger Zeit. Auch Peer Kluge und Marcel Ndjeng sind Spieler von Luhukay, sie kamen 2012.

Wer wird der Star der kommenden Saison? Ronny ist einer, der sich dafür hält. Und kam mit Übergewicht aus den Ferien. Pierre-Michel Lasogga ist auch einer, der gerne mit Angeboten anderer Vereine kokettiert. Der VfB Stuttgart galt als Interessent. Dass Lasogga wechselt, ist allerdings unwahrscheinlich. Weder nach Stuttgart noch sonst wohin. Stars haben bei Jos Luhukay ohnehin keine Chance. Der Trainer schätzt Teamarbeit über alles.

Ausblick: In der Hauptstadt, in der es vor Eitelkeiten nur so brummt, zählt nur der Klassenerhalt.