Wer nach Katar reist, sollte die hiesigen Regeln kennen. Foto: imago-images/Laci Perenyi up-down up-down Fußball-WM 2022 Als Fan zur WM nach Katar: Diese Regeln sollten Sie auf jeden Fall beachten und | 11.11.2022, 12:37 Uhr Von dpa Alexander Barklage | 11.11.2022, 12:37 Uhr

Mit der Fußball-WM rückt Katar als Reiseziel in den Fokus. Touristen sollten vor allem die strengen Regeln in Bezug auf Alkohol in dem islamischen Land kennen.