„Der ist ja besoffen!“, krakeelt ein Münchner Spieler, als Schiedsrichter Walter Horstmann in Dortmund umstrittene Entscheidungen trifft. 1860-Torwart Petar Radenkovic beschuldigt den Referee öffentlich, eine Fahne gehabt zu haben. Der kernige Niedersachse fährt ins Dortmunder Unfallkrankenhaus und lässt sich eine Blutprobe entnehmen. Das Ergebnis geht an den DFB: 0,0 Promille. Radenkovic wird gesperrt.

Geld vom Fernsehen? In den ersten beiden Jahren zahlen ARD und ZDF gar nichts, zeigen aber munter Zusammenfassungen in Sportschau und Sportstudio, außerdem gibt es samstags recht häufig Live-Übertragungen – oft ohne Kommentator, manchmal nur eine Halbzeit. Nie wird angekündigt, welches Spiel gezeigt wird. In den Programmzeitschriften heißt es immer nur geheimnisvoll: „Sport-Übertragung“. Geld bekommt der DFB erstmals 1965/66: 18 Klubs teilen sich gut 600000 D-Mark.

13 Uerdinger im Trikot der deutschen Nationalmannschaft: Am 20. Februar 1988 sind Schiedsrichter Wolf-Günter Wiesel die längs gestreiften Trikots von Gastgeber Eintracht Frankfurt (schwarz-rot) und Bayer Uerdingen (blau-rot) zu ähnlich. Ein zweiter Satz ist nicht vor Ort, also fährt ein DFB-Funktionär rüber in die nahe Verbandszentrale und holt eine Garnitur der Nationalmannschaft.

Debütant mit 37 Jahren: Faryd Mondragon aus Kolumbien steigt mit dem 1. FC Köln in die Bundesliga auf und gibt dort zu Saisonbeginn 2008/09 seinen Einstand – nie war ein Spieler am Tag seines Ligadebüts älter.

Der Fußball-Professor und seine Tricks: Ralf Rangnick sind seine Spieler von Hannover 96 oft zu schwer ins Spiel gekommen. Um sie in einen hellwachen Zustand zu versetzen, lässt er am 14. September 2002 in der Kabine kurz vor dem Anpfiff einen Kanonenböller hochgehen. 96 schafft gegen Leverkusen mit 3:1 den ersten Saisonsieg – allerdings nach frühem 0:1-Rückstand.

Einer der Väter der Bundesliga stirbt bei der Schlusskonferenz am Radio. Franz Kremer, der Patriarch des 1. FC Köln und zusammen mit Sepp Herberger 1962 Wegbereiter der neuen Spielklasse, hat gerade von der 2:0-Führung seines FC in Frankfurt gehört, da trifft ihn der Herzinfarkt.

Bundesliga an Silvester – das gibt’s nur einmal: Am 31. Dezember 1965, Anstoß 17 Uhr, empfängt das abgeschlagene Schlusslicht Tasmania Berlin im Olympiastadion Eintracht Braunschweig. Trotz einer Freikartenaktion sind nur 3000 der 82000 Plätze besetzt. Die Braunschweiger sind rechtzeitig zur Sieg- und Silvesterfeier wieder daheim.

Als Dribbelkünstler auf dem rechten Flügel der Nürnberger Meistermannschaft 1967/68 fürchtet Zvezdan Cebinac keinen Verteidiger – aber ein Flugzeug betritt der Jugoslawe grundsätzlich nicht. Im Schlafwagen der Bahn reist „Cebi“, der wegen seiner Flugangst auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 1962 in Chile verzichtet hat, seiner Mannschaft bei Auswärtsspielen voraus.

Schüsse auf dem Betzenberg – ein Unbekannter feuert im September 1967 beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt dreimal aus einer Kleinkaliber-Pistole, ein Zuschauer wird am Fuß getroffen. „Liegt Kaiserslautern in Südamerika?“, fragt der „Kicker“ besorgt.

Der Münchener 1860-Fan Otto L., am Vorabend noch Gast des Oktoberfestes, hat seine Mannschaft am 4. Oktober 1969 zum Spiel in Oberhausen begleitet. Der Möbelpacker, der ein Löwen-Trikot mit der Nummer 9 trägt, springt irgendwann über die Bande, läuft auf den Platz und schaltet sich in den an diesem Tag in der Tat sehr schwachen Angriff ein. Schiedsrichter Gerd Schulenburg erkennt den Schabernack und schickt die falsche Nummer 9 vom Platz.

Für den Dokumentarfilm „Profis“, der ein Jahr lang die Bayern-Stars Paul Breitner und Uli Hoeneß beobachtet, lässt sich Breitner im letzten Spiel der Saison 1978/79 mit einem Mikrofon verkabeln. Die Rufe und Flüche des Mannes mit der Fistelstimme werden so für die Nachwelt erhalten. Um Erlaubnis wird vorher niemand gefragt.

Kurzfristig muss der nur noch als Stand-by-Profi tätige Routinier Dieter Versen im Frühjahr 1979 beim VfL Bochum als Reservist einspringen. Telefonisch ist er nicht zu erreichen, aber Trainer Heinz Höher kennt die Stammkneipe des Haudegens. Versen hat sich beim Frühschoppen schon zwei Pils gegönnt, als ihn der Ruf ereilt. Nach acht Minuten wird er eingewechselt und trägt seinen Teil zum 2:1 der Bochumer auf Schalke bei. Höher kommentiert den Pilskonsum launig: „Das hatte zur Folge, dass er sich in gewohnter Form befand.“

In der Zeit der Energiekrise, die den Staat 1973 sogar zu Sonntagsfahrverboten treibt, untersagt der DFB Flutlichtspiele, um Energie zu sparen. Alle Spiele müssen samstags um 14 oder um 14.30 Uhr angepfiffen werden.

Der große FC Bayern München hat Steuerschulden: 2,5 Millionen DM macht das Finanzamt 1979 geltend und verschickt persönliche Bußgeldbescheide an Präsident Wilhelm Neudecker, Manager Robert Schwan und Schatzmeister Willi O. Hoffmann. Der barocke Finanzchef, der sich gern „Champagner-Willi“ nennen lässt, teilt fröhlich mit: „Das kann doch jedem mal passieren.“

Eine Buspanne stoppt den Wuppertaler SV im September 1972 auf dem Weg ins Düsseldorfer Rheinstadion. Die Spieler schlagen sich in Kleingruppen als Tramper durch, drei Spieler müssen die letzten fünf Kilometer zu Fuß zurücklegen. Der Neuling schlägt sich wacker, geht in Führung und verliert erst kurz vor Schluss 1:2.

Bei einem Kurztrainingslager auf Gran Canaria in der letzten Saisonphase landet Jupp Kaczor nach Ärger mit der spanischen Polizei in der Ausnüchterungszelle. Trainer Höher kündigt disziplinarische Maßnahmen an, auf die er jedoch verzichten will, wenn der Stürmer im nächsten Spiel trifft. Am 1. Mai 1976 erzielt Kaczor beim 1:0 gegen den 1. FC Köln das Tor des Tages.

In Zeiten des Zuschauerschwunds Anfang der 70er-Jahre geht man in Köln neue Wege: Vor der Partie des FC gegen Werder Bremen gibt es das Regionalligaspiel der Fortuna gegen Preußen Münster gratis dazu. Aber es kommen nur 16000 zum dreieinhalbstündigen Fußball-Doppel.

Schiedsrichter Volker Roth pfeift am 14. September 1974 in Bochum die zweite Halbzeit der Partie an und übersieht, dass das Schalker Tor leer ist – Torwart Norbert Nigbur, der noch auf die Toilette musste, ist vom Bochumer Ersatztorwart versehentlich in der Kabine eingeschlossen worden. Als Nigbur erfolgreich an die Tür getrommelt hat und aufs Spielfeld stürmt, empfängt ihn das Gelächter des Publikums – und das Aufatmen der Kollegen.

Vier Wochen Sperre – als Linienrichter hat Hans Wahmann aus Recklinghausen den Frankfurter Star Jürgen Grabowski als „Dreckspatz“ beschimpft. Der Profi zeigt das Vergehen beim DFB an, Wahmann darf vier Wochen kein Spiel leiten.