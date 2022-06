Um den Torwart der deutschen Handball-Nationalmannschaft kam nach dem 28:23 (13:9) im WM-Achtelfinale gegen Mazedonien keiner herum. Der Name des Keepers war in aller Munde, weil er Exzellentes geleistet hatte. Stellvertretend für all seine Paraden stand diese eine unfassbare Glanztat aus der 44. Minute, als Heinevetter einen Gegenstoß des Mazedoniers Dejan Manaskov entschärfte.

Der Berliner legte seinen Körper waagerecht in die Luft, um den heranrauschenden Kontrahenten mit seiner ungewöhnlichen Bewegung zu verwirren. Der behielt allerdings zunächst die Übersicht und setzte seinen Wurf tiefer als geplant an – eigentlich zu tief für Heinevetter. Doch mit einer letzten Aktion erwischte der Keeper das Leder mit der Fußspitze. Durch diese Kurskorrektur segelte der Ball am deutschen Tor vorbei. Was er bei der Aktion gedacht habe, wurde Heinevetter, der „wichtigste Spieler der Partie“, während der Pressekonferenz gefragt. „Hab ich zu Hause das Licht ausgemacht? Und die Waschmaschine?“, witzelte der für seine lockeren Sprüche bekannte Torsteher.

In der geschilderten Phase war den Deutschen kurzfristig das Lachen vergangen. Nach einem bärenstarken Beginn hatte die DHB-Auswahl fix eine beruhigende Führung von vier bis fünf Treffern herausgeworfen. Dank einer agilen Deckung mit dem überzeugenden Heinevetter dahinter kam Mazedonien erst nach 7:21 Minuten zum ersten Tor. Viele Angriffsbemühungen von Superstar Kiril Lazarov & Co. landeten im deutschen Block. Anspiele an den sonst brandgefährlichen Kreisläufer Stojanche Stoilov gab es im Prinzip nicht. Von den Außenpositionen war Heinevetter nur selten zu überwinden.

Doch nach dem 18:13 (40.) geriet kurzzeitig Sand ins deutsche Getriebe. Mazedonien kam zum 18:16 (43.) auf und lief den Gegenstoß zum 17:18-Anschlusstreffer. Heinevetter nahm Mazedonien mit seiner Parade („Die zeigt nicht jeder“, so Bundestrainer Martin Heuberger) die einzige Möglichkeit, in diesem K.-o.-Spiel etwas zu bewegen. Davor und danach waren sie chancenlos. Nur drei Minuten später beim 21:16 hatte sich Deutschland gefangen. Das freute Michael Haaß ungemein: „Wir hatten alles im Griff. Das war selten souverän.“ Tatsächlich bedeutete das 28:23 den höchsten deutschen Zwischenrundensieg bei einem großen Turnier seit fünf Jahren.

Die restlichen Minuten verkamen zum Schaulaufen. Heuberger wechselte munter durch. Auch Heinevetter beorderte er fünf Minuten vor dem Ende vom Feld. Aus Dankbarkeit, dass ihm der Bundestrainer auch zu WM-Beginn den Rücken gestärkt hatte, als Heinevetter wenig Herausragendes gelang, nahm der Keeper seinen Coach am Rand in den Arm. „Wir sind eben eine geile Truppe“, sagte Heinevetter.

Die WM setzen die Deutschen am Mittwoch mit dem Viertelfinale fort. Der deutsche Gegner wird heute in der Partie zwischen Serbien und Gastgeber Spanien ermittelt.