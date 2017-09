Osnabrück. Der Große Preis von Malaysia in der Formel 1 2017 steht bevor. Am Sonntag, 1. Oktober 2017, gehen die Rennfahrer um 9 Uhr in Sepang auf die Strecke. So sehen Sie die Formel 1 live im TV und Live-Stream.

Das vergangene Formel-1-Rennen in Singapur verlief für den deutschen Ferrari-Piloten Sebastian Vettel alles andere als erfolgreich. Bereits kurz nach Rennbeginn musste Vettel aufgrund eines Crashs sein Auto stehen lassen. Sein WM-Konkurrent Lewis Hamilton ging derweil als Erster über die Ziellinie in Singapur und führt die WM-Gesamtwertung nun mit 28 Punkten vor Vettel an. Beim Großen Preis von Malaysia ist Vettel nun gefordert und sollte den ersten Platz holen, damit sich Hamilton fünf Rennen vor Saisonende nicht weiter absetzt. So sehen Sie den Großen Preis von Malaysia in der Formel 1 live im TV und Live.Stream. (Weiterlesen: Der Rennkalender zur Formel 1 2017.)

Formel 1 live im Free-TV sehen: RTL zeigt GP von Malaysia live

In Deutschland besitzt auch in der Saison 2017 der Privatsender RTL die Rechte an der Übertragung der Formel 1 live im Free-TV. Am Rennwochenende in Malaysia wird zudem der Nachrichtensender n-tv am Freitag, 29. September 2017, ab 14.30 Uhr eine Zusammenfassung des zweiten freien Trainings der Formel 1 im Free-TV übertragen. Einen kostenlosen Stream dazu gibt es auf n-tv.de. RTL steigt am Samstag, 30. September 2017, ab 10 Uhr in die Übertragung von der Formel 1 in Sepang ein und zeigt eine Zusammenfassung des letzten freien Trainings und anschließend das Formel-1-Qualifying live im Free-TV. Das Rennen am Sonntag, 1. Oktober 2017, wird auf RTL ab 8 Uhr begleitet. Los geht der Große Preis von Malaysia am Sonntag um 9 Uhr. Für 10.45 Uhr ist die Siegerehrung angesetzt. Kommentiert wird die Formel 1 live im Free-TV auf RTL wie gewohnt von Heiko Waßer und Christian Danner. (Weiterlesen: Das sind die neuesten Regeln bei der Formel 1 2017.)

Der Bezahlsender Sky zeigt am Rennwochenende von Freitag bis Sonntag derweil alle freien Trainings, das Qualifying und das Rennen der Formel 1 live im TV. Die Formel 1 wird live auf dem Sender „Sky Sport 1“ übertragen. Eine Übersicht mit allen Übertragungsterminen finden Sie am Ende des Artikels.

Formel 1 in Malaysia: Formel 1 live im Stream sehen

Auf dem kostenpflichtigen Portal "TV Now" kann die Formel 1 live im Stream mitverfolgt werden. Nach einer erstmaligen Registrierung kann das volle Angebot von „TV Now“ inklusive eines Livestreams zum TV-Programm von RTL 30 Tage kostenlos getestet werden. Im Anschluss kostet die Nutzung monatlich 2,99 Euro. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Formel 1 am Sonntag ebenfalls nicht nur live auf dem Sender „Sky Sport 1“, sondern auch im Live-Stream auf „Sky Go“. Über das kostenpflichtige Portal können zahlende Sky-Abonnenten den Livestream zur Formel 1 abrufen. Sky zeigt zudem auch alle Trainings und das Qualifying der Formel 1 live im Stream im Internet.

In Österreich und der Schweiz halten die öffentlich-rechtlichen Sender ORF und SRF die TV-Übertragungsrechte an der Formel 1. Im Internet stellen beide Sender auch einen kostenlosen Livestream zur Formel 1 zur Verfügung. Aus rechtlichen Gründen sind diese Streams innerhalb Deutschlands allerdings nicht abrufbar. (Weiterlesen: Fragen und Antworten zum GP von Malaysia.)

Formel 1 in der Wiederholung im Free-TV

RTL zeigt am Sonntag keine Wiederholung des Grand Prix von Malaysia in der Formel 1 2017 im Free-TV. Im Internet kann das F1-Rennen in Sepang aber kostenpflichtig in der RTL-Mediathek abgerufen werden. Auch bei „Sky Go“ können die Wiederholungen der Formel 1 kostenpflichtig nochmal gesehen werden.

Der Zeitplan für den Großen Preis von Malaysia 2017 in der Formel 1

Freitag, 29. September 2017

5 Uhr (MESZ): 1. Freies Training (live auf „Sky Sport 1“ ab 4.55 Uhr)

1. Freies Training (live auf „Sky Sport 1“ ab 4.55 Uhr) 9 Uhr Uhr (MESZ): 2. Freies Training (live auf „Sky Sport 1“ ab 8.55 Uhr / Zusammenfassung auf n-tv ab 14.30 Uhr)

Samstag, 30. September 2017

8 Uhr (MESZ): 3. Freies Training (live auf „Sky Sport 1“ ab 7.55 Uhr / Zusammenfassung auf RTL ab 10 Uhr)

3. Freies Training (live auf „Sky Sport 1“ ab 7.55 Uhr / Zusammenfassung auf RTL ab 10 Uhr) 11 Uhr (MESZ): Qualifying (live auf RTL und „Sky Sport 1“ ab 10.45 Uhr)

Sonntag, 1. Oktober 2017