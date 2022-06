Einen schweren Stand hatte die Bremer Offensive um Mehmet Ekici gegen eine gut sortierte Defensive von Ajax Amsterdam. FOTO: Werner Scholz up-down up-down 2:3 gegen Ajax Amsterdam Dritte Testspielniederlage für Werder Bremen Von Mirko Nordmann | 20.07.2013, 00:34 Uhr

Drei Wochen vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga ist der SV Werder Bremen noch nicht richtig in Tritt. Am Freitagabend kassierte das Team von Trainer Robin Dutt in der Meppener MEP-Arena gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam eine 2:3-Niederlage. Es war die dritte Testspielschlappe der Bremer in Folge.