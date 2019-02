Hamburg. Ein Wahnsinnstor von Ex-Schalker Leroy Sané schockt die "Königsblauen" und leitet eine überraschenderweise kaum mehr für möglich gehaltene Niederlage gegen Manchester City ein. Atlético Madrid schockt Juventus Turin mit späten Toren.

Ergebnisse des Abends:

FC Schalke 04 - Manchester City 2:3 (2:1)

Tore: 0:1 Aguero (18.), 1:1 Bentaleb (HE./38.), 2:1 Bentaleb (FE./45.) , 2:2 Sané 85.), 2:3 Sterling (90.)

Was für ein bitteres Ende nach einem packenden Fußball-Fest! Der FC Schalke 04 hat gegen das Millionen-Ensemble von Manchester City trotz Überzahl und einer 2:1-Führung noch eine 2:3-Niederlage kassiert. Der EX-Schalker Leroy Sané nach seiner Einwechslung mit einem fulminanten Freistoß (85.) und Raheem Sterling (90.) drehten am Mittwoch die Partie und zerstörten damit praktisch die Schalker Träume vom Achtelfinal-Coup in der Champions League.

Die in der Bundesliga schwächelnde Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco zeigte nach dem Riesen-Patzer von Torhüter Ralf Fährmann beim 0:1 von Sergio Agüero (18. Minute) große Moral und drehte durch zwei verwandelte Strafstöße von Nabil Bentaleb (38./45.) zunächst das Spiel gegen die Auswahl des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola.



54.417 Fans in der ausverkauften Veltins-Arena sahen eine abwechslungsreiche und spannende Partie, in der die Königsblauen in der zweiten Hälfte mit großem Einsatz gegen den mutmaßlich übermächtigen Premier-League-Champion dagegenhielten, sich am Ende aber doch geschlagen geben mussten. «Das ist sehr, sehr bitter», sagte der Schalker Daniel Caligiuri. Man City musste von der 68. Minute an nach Gelb-Rot gegen Verteidiger Nicolas Otamendi mit zehn Mann auskommen. Die Entscheidung über den Viertelfinal-Einzug in der Königsklasse fällt im Rückspiel am 12. März in Manchester.

Atletico Madrid - Juventus Turin 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Gimenez (78.), 2:0 Godin (83.)

Nach dem Schock über die Herzprobleme bei Sami Khedira ist für Juventus Turin der Einzug ins Viertelfinale der Champions League in weite Ferne gerückt. Der italienische Fußball-Rekordmeister verlor das Achtelfinal-Hinspiel bei Atlético Madrid am Mittwoch verdient 0:2 (0:0). Damit dürfen die Spanier weiter auf das Erreichen des Endspiels am 1. Juni im eigenen Stadion hoffen. José Maria Giménez (78. Minute) und Diego Godín (83.) erzielten die späten Treffer. Das Rückspiel findet am 12. März statt.

Szene des Abends:



Er kam erst in der 78. Minute – aber wie! Leroy Sané hatte bei seiner Rückkehr nach Schalke ungewöhnlich lange auf der Bank schmoren müssen, ehe er von Trainer Pep Guardiola aufs Feld geschickt wurde. Doch sieben Minuten nach seiner Einwechslung zeigte der Nationalspieler, der 2017 für 50,5 Millionen Euro nach England gewechselt war, was für ein toller Fußballer er ist. Aus 24 Metern jagte er einen Freistoß in den Winkel – Schalke-Keeper Fährmann war trotz der großen Distanz machtlos. Der Ball flatterte an den Innenpfosten und ins Tor – und Sané? Der verzichtete aus Respekt vor seinem alten Club auf den Jubel und nahm sein Traumtor stoisch zur Kenntnis.

Spieler des Abends:

Nabil Bentaleb bewies bei seinen beiden Elfmetern Nervenstärke – so wie immer, wenn der Algerier für die "Königsblauen" vom Punkt antritt: Seit der 24-Jährige im Sommer 2017 von den Tottenham Hotspur nach Gelsenkirchen wechselte, verwandelte er alle 14 Versuche. Eine Quote von 100 Prozent. Bentaleb machte aber auch abgesehen davon eine gute Partie, zeigte seine fußballerischen Fähigkeiten und war einer der wenigen Spieler bei den defensiv gut aufgestellten Schalkern, die auch nach vorne Gefahr ausstrahlten.

Zahl des Abends: 8



Dank der späten Treffer von Leroy Sané und Raheem Sterling drehte Manchester City ein schon verloren geglaubtes Spiel auf Schalke in Unterzahl. Durch die Treffer polierten die Engländer auch ihre starke Bilanz gegen deutsche Mannschaften auf: Mittlerweile ist City seit acht Spielen gegen deutsche Teams ungeschlagen. Die letzte Pleite kassierte das Team von Pep Guardiola gegen eine deutsche Mannschaft im September 2014 gegen den FC Bayern – Trainer dort war damals: Pep Guardiola.

Dezimierungen des Abends:

Mit Fernandinho (Manchester City), Thomas Partey, Diego Costa (beide Atletico Madrid) und Alex Sandro (Juventus) sahen mehrere Spieler am Abend ihre dritte Gelbe Karte im Wettbewerb. Citys Otamendi erwischte es sogar doppelt – der Argentinier flog mit Gelb-Rot vom Platz. Diese Spieler stehen damit in den Rückspielen nicht zur Verfügung. Die gute Nachricht aus deutscher Sicht: Ein Schalker Spieler ist nicht betroffen.

Rückkehr des Abends:

Zum ersten Mal seit seinem Abschied von Real Madrid im vergangenen Sommer kehrte Cristiano Ronaldo in ein Madrider Fußballstadion zurück: Sein Auftritt mit Juventus Turin bei Atletico Madrid im Wanda Metropolitano – wo im übrigen auch das Finale der Champions League ausgetragen wird – blieb weitgehend unauffällig. In der ersten Halbzeit hatte der Portugiese eine bemerkenswerte Szene, als er mit einem spektakulären Freistoß aus knapp 30 Metern an Atletico-Keeper Oblak scheiterte. Ansonsten blieb "CR7" aber blass. Im Rückspiel muss der fünffache Weltfußballer mehr bieten, wenn seine Mannschaften doch noch ins Viertelfinale einziehen will.

Defekt des Abends:



160 Sekunden vergingen zwischen dem Handspiel von Manchester Citys Nicolas Otamendi im eigenen Strafraum und dem Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Carlos del Cerro für Schalke nach rund einer halben Stunde. Bis der Strafstoß von Bentaleb verwandelt wurde, dauerte es noch einmal etwa zwei Minuten. Für die Zuschauer in der Veltins Arena eine unfassbar lange Zeit – die aber durch den berechtigten Pfiff doch noch mit einem Jubelschrei zu Ende ging.

Dass es tatsächlich so ungewöhnlich lange dauerte, bis der Schiedsrichter zu einer Entscheidung kam, lag an einem technischen Defekt: Der Monitor, auf dem der Referee die Aktion überprüfen wollte, funktionierte nicht standesgemäß. Del Cerro musste sich also auf seine Assistenten verlassen, die ihm die zu kontrollierende Szene via Funk schilderten. Dass parallel dazu noch diverse Spieler auf den Unparteiischen einredeten, kostete zusätzliche Zeit. Beim zweiten Elfmeter für die Schalker ein paar Minuten später waren die Verhältnisse schneller geklärt: Nach dem Foul von Fernandinho an Sané (den Schalker) zeigte del Cerro sofort auf den Punkt – und erhielt über sein Headset keine Korrektur.

Stimmen des Abends:

Matchwinner Lery Sané (Manchester City): "Ich bin glücklich darüber, dass wir noch gewonnen haben. Es war ein schwieriges Spiel heute, aber wir wissen ganz genau, was für Qualitäten wir haben, wir hören nie auf."

Daniel Caligiuri (FC Schalke 04): "Das ist sehr, sehr bitter."

Die besten Tweets des Abends:

So mancher Schalke-Fan war mit der von Trainer Domenico Tedesco gewählten defensiven Ausrichtung nicht sonderlich einverstanden:

Die lange Wartezeit bis zur Elfmeterentscheidung für den FC Schalke 04 vor dem 1:1 wurde süffisant kommentiert:

Andere nutzten die Wartezeit bis zur Entscheidung sinnvoll:

Träumen ist erlaubt auf Schalke ...