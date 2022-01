Der DSV-Springer Karl Geiger sprang mit 134,5 und 135,5 Metern auf Platz zwei beim Weltcup in Zakopane.

Czarek Sokolowski/AP/dpa

Schanze Zakopane. Nach dem unrühmlichen Bischofshofen-Wochenende ist zumindest Karl Geiger stark zurück. Die fehlende Breite und eine Verletzung von Andreas Wellinger machen Chefcoach Horngacher Sorgen.

Karl Geiger zeigte beide Fäuste und brüllte all seine Erleichterung in den Nachthimmel von Zakopane.Mit dem zweiten Platz beim Skisprung-Einzel in Polen hat sich Deutschlands Nummer eins in der absoluten Elite zurückgemeldet. „Karl hat sich