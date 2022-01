Er ist einer der besten Tennisspieler der Welt – und Impfgegner. Seinen Titel von 2021 bei den Australian Open kann Novak Djokovic deswegen nicht verteidigen.

Canberra/Belgrad. Die Reaktionen zur Abschiebung von Novak Djokovic könnten unterschiedlicher nicht sein. Während die serbische Presse von einer "Schande" spricht, sieht man in Australien eine "korrekte Entscheidung".

Der serbische Tennisstar Novak Djokovic hat am Sonntag in seiner Visums-Frage vor dem australischen Bundesgericht verloren und muss das Land verlassen. Djokovic war nicht gegen Corona geimpft, als er vor elf Tagen in Australien angekommen w