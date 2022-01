Kim Kalicki rast mit ihrem Bob durch den Eiskanal.

Caroline Seidel/dpa

Sankt Moritz. Kim Kalicki ist Europameisterin im Zweierbob.

Beim Weltcup-Finale in St. Moritz setzte sich Kalicki mit Olympia-Anschieberin Lisa Buckwitz in Saisonbestzeit mit 1:07,40 Minuten durch. Kalicki hatte am Ende 0,04 Sekunden Vorsprung vor Mariama Jamanka. Die Zweierbob-Olympiasiegerin, die